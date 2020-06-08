بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 08 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 04:15 م

رسول: إذا تسللت الجماعات الإرهابية إلى العراق عبر حدود سوريا سيكون ردنا قاسياً

العميد يحيى رسول

أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم الاثنين، أنّ الحدود بين العراق وسوريا تحت السيطرة التامة.

وقال رسول في بيان، "إذا حاولت الجماعات الإرهابية التسلل إلى العراق عبر الحدود مع سوريا سيكون ردنا قاسياً".

وأضاف، أن "تركيزنا ينصبّ على تأمين الحدود مع سوريا"، مشيراً إلى أن "القوات العراقية تقوم بعمليات نوعية واستباقية حققت من خلالها إنجازات ضد تنظيم داعش باعتقال وقتل مسؤوليه".

وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن العراق يمتلك "قطعات حررت العراق وهي قادرة على حماية سيادته وإن كانت تحتاج للتكنولوجيا".

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