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الإثنين, 08 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 04:06 م

"سلطة الفساد والظلم".. إيرانيون يحرقون صورة خامنئى فى مشهد

حرق صورة خامنئي

تداول نشطاء إيرانيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمتظاهرين وهم يحرقون صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، وذلك تعبيرًا عن مطالبهم بالحرية ورفض الظلم في البلاد.

يأتي ذلك في مظاهرة للتعبير عن غضبهم من قمع الحريات ورفض استمرار الظلم الذي تقوم به السلطة الحاكمة في البلاد.

وعرض النشطاء، فيديو حرق صورة خامنئي وظهر في الفيديو صوت مصور يقول أثناء اشتعال الصورة: "فلتسقط سلطة الظلم والفساد والجور والاستبداد والكذب والمراوغة.. على أمل النصر، نحن مناضلو طريق الحرية".

وشهدت إيران قبيل تفشي جائحة كورونا، احتجاجات على إسقاط الطائرة الأوكرانية في يناير الماضي، بعدما أعلن الحرس الثوري مسؤوليته عن الحادثة، وحرقت صور لكبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد.

كما تخللت الاحتجاجات الواسعة في نوفمبر 2019 ضد رفع أسعار البنزين، حرق صور لخامنئي وهتاف ضده بالموت.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي أن ما لا يقل عن 304 أشخاص قتلوا خلال احتجاجات نوفمبر 2019 والتي انطلقت في 37 مدينة وثماني محافظات في إيران، مضيفة أن المعطيات تشي بأن العدد أعلى بكثير.

في حين ذكرت وكالة رويترز سابقا أن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، وذلك نقلاً عن "ثلاثة مصادر قريبة من دائرة خامنئي"، و"مسؤول رابع" قال إن "المرشد الأعلى أمر كبار المسؤولين بأن يفعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات.

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