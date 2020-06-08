خبير اقتصادي : تمديد اتفاق "اوبك" لنهاية الشهر المقبل .. غير كاف



اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان التمديد الذي حصل في اتفاق "اوبك+" لنهاية شهر تموز المقبل ، غير كاف لاستقرار اسواق الطاقة المتخمة بالمعروض.



وقال محمد علي في تصريح صحفي :" ان الزيادة في المعروض ستستمر لما بعد تموز بسبب عدم تعافي الطلب العالمي بالشكل المطلوب ، وهو ما يطرح ضرورة اتفاق طويل الامد لغاية نهاية العام الحالي "، مبينا :" ان الاتفاقات القصيرة لاتعطي الاطمئنان الكافي للسوق وتشكك في جدية استمرار الالتزام بالتخفيضات المطلوبة ".



واشار الى ، ان" كل اتفاقات اوبك خلال السنوات العشر الاخيرة هشة وضعيفة".



يذكر ان الدول المنتجة للنفط ، من "اوبك" وخارجها ، اتفقت على تمديد خفض الانتاج الى نهاية تموز المقبل ، لمنع تدهور الاسعار بنفس المستويات السابقة .