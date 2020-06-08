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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 03:35 م

خبير اقتصادي : تمديد اتفاق "اوبك" لنهاية الشهر المقبل .. غير كاف

أوبك


اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي ، ان التمديد الذي حصل في اتفاق "اوبك+"  لنهاية  شهر تموز المقبل  ، غير كاف  لاستقرار اسواق الطاقة المتخمة بالمعروض.

وقال محمد علي في تصريح صحفي :" ان الزيادة في المعروض ستستمر لما بعد تموز بسبب عدم تعافي الطلب العالمي بالشكل المطلوب ، وهو ما يطرح ضرورة اتفاق طويل الامد لغاية نهاية العام الحالي "، مبينا :" ان الاتفاقات القصيرة لاتعطي الاطمئنان الكافي للسوق وتشكك في جدية استمرار الالتزام بالتخفيضات المطلوبة ".

 واشار الى ، ان" كل اتفاقات اوبك خلال السنوات العشر الاخيرة هشة وضعيفة".

يذكر ان الدول المنتجة للنفط ، من "اوبك" وخارجها ، اتفقت على تمديد خفض الانتاج الى نهاية تموز المقبل ، لمنع تدهور الاسعار  بنفس المستويات السابقة  .

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