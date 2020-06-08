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الإثنين, 08 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 03:20 م

عفرين: تنسيق عالٍ بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي لمنع تسلل عناصر داعش

قوات سوريا الديمقراطية

أكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في دير الزور عدنان عفرين، أن هناك تنسيقاً عالياً بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي في المنطقة الحدودية لمنع تسلل عناصر داعش الإرهابي.

وقال عفرين في تصريح صحفي، إن " حملة (ردع الإرهاب) في يومها الثالث بمرحلتها الثانية، والعمليات العسكرية مستمرة منذ صباح اليوم دون معوقات، وتمت خلالها مداهمة نقطة تابعة لعناصر داعش".

 وأضاف انه "يوم أمس فقط تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 12 مسلحاً من داعش، وقبلها بيوم اعتقلنا 30 شخصاً بينهم مشتبه بانتمائهم لداعش وآخرين يعملون بشكل رسمي معهم".

وبين أن "قواتنا عثرت على أنفاق لعناصر داعش يختبؤن فيها، إلى جانب العديد من الأسلحة الثقيلة والخفيفة"، مبيناً ان "تحركات داعش في الآونة الأخيرة ازدادت في صحراء دير الزور إلى الحدود العراقية".

وأكد القيادي في قوات سوريا الديمقراطية إلى وجود "تنسيق عال بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش العراقي على الخط الحدودي  لضمان عدم فرار داعش إلى الجانب العراقي".

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