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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 03:05 م

مسؤول محلي : لهذه الاسباب لا يتحسن الواقع الزراعي في المناطق الغربية

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كشف قائمقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، عن المعوقات التي تحول دون انتعاش الواقع الزراعي في المناطق الغربية من المحافظة.

وقال المحلاوي في تصريح صحفي ان  تدني الواقع الزراعي في قضاء القائم والمناطق الغربية الاخرى ،  يعود الى ضعف الدعم الحكومي للمزارع ، حيث تعاني شريحة المزارعين من عدم توفير الحكومة الوقود  لتشغيل مضخاتهم الزراعية ، مايضطرهم لشرائه  من الاسواق السوداء بضعف سعره ".

واضاف :" ان الحكومة المركزية لم توفر الاسمدة والبذور للفلاحين ، ناهيك عن النقص الكبير في التجهيزات الزراعية ".

واشار الى :" ان نسبة كبيرة من سكان المناطق الغربية يعتمدون في حياتهم على الزراعة ، غير ان تشجيعهم على استغلال بقية الاراضي الزراعية مرهون بدعم الحكومة المركزية "، موضحا :" ان خطة الاكتفاء الذاتي لجميع المحاصيل الزراعية بحاجة الى دعم حكومي كبير للفلاحين ، وهذا يوفر الاف الدولارات في خزينة الدولة بدلا من استيرادها ".

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