مسؤول محلي : لهذه الاسباب لا يتحسن الواقع الزراعي في المناطق الغربية



كشف قائمقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، عن المعوقات التي تحول دون انتعاش الواقع الزراعي في المناطق الغربية من المحافظة.



وقال المحلاوي في تصريح صحفي ان تدني الواقع الزراعي في قضاء القائم والمناطق الغربية الاخرى ، يعود الى ضعف الدعم الحكومي للمزارع ، حيث تعاني شريحة المزارعين من عدم توفير الحكومة الوقود لتشغيل مضخاتهم الزراعية ، مايضطرهم لشرائه من الاسواق السوداء بضعف سعره ".



واضاف :" ان الحكومة المركزية لم توفر الاسمدة والبذور للفلاحين ، ناهيك عن النقص الكبير في التجهيزات الزراعية ".



واشار الى :" ان نسبة كبيرة من سكان المناطق الغربية يعتمدون في حياتهم على الزراعة ، غير ان تشجيعهم على استغلال بقية الاراضي الزراعية مرهون بدعم الحكومة المركزية "، موضحا :" ان خطة الاكتفاء الذاتي لجميع المحاصيل الزراعية بحاجة الى دعم حكومي كبير للفلاحين ، وهذا يوفر الاف الدولارات في خزينة الدولة بدلا من استيرادها ".