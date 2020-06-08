محمود عثمان : ضمان حماية قوات التحالف .. مقابل مساعدات اقتصادية وعسكرية للعراق



اكد السياسي الكردي محمود عثمان :"ان الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن مفيد للطرفين وسيسهم في تعزيز التعاون بينهما".



وقال عثمان في تصريح صحفي : " ان الاقليم سيشارك في الحوار الستراتيجي بين بغداد وواشنطن المزمع عقده قريبا ، عبر شخصيات سياسية وامنية ضمن الوفد العراقي الاتحادي".



ورجح السياسي الكردي المخضرم نجاح الحوار بين الطرفين ، مبينا انه :" ستكون هناك ضمانات حول بعض المسائل المهمة ، منها حماية قوات التحالف الدولي والمستشارين الامريكان في العراق ، مقابل مساعدة امريكا للعراق اقتصاديا وامنيا وصحيا " .



واشار الى :" ان هناك في العراق من يعارض وجود القوات الامريكية وكذلك يوجد من يرغب ببقائها ، لذا على الحكومة برئاسة الكاظمي ايجاد توازن بينهما دون تأثير خارجي بما يخدم المصالح العليا للبلاد ".