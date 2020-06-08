هزتان أرضيتان تضربان مناطق في محافظتي ديالى وأربيل

ضربت هزتان أرضيتان، اليوم الاثنين، مناطق في محافظتي ديالى وأربيل، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو خسائر.



وبحسب مصادر مطلعة، فإن الهزة الأولى كانت بشدة 4.0 درجات وقعت في الساعة 8:28:48 على بعد 34 كم شمال شرقي مدينة حاج عمران في محافظة أربيل.



وأضافت أن الهزة الثانية كانت بقوة 3.8 حدثت في الساعة 6:44:18 وقعت على بعد 48كم جنوب شرقي قضاء مندلي في محافظة ديالى.



فيما لم يشر المصدر إلى وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية بنتيجة الهزتين.