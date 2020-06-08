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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 02:35 م

برشلونة الإسباني يخطط لبيع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي

الفرنسي عثمان ديمبلي

كشفت تقارير صحفية، عن أن برشلونة الإسباني يخطط لبيع نجمه، الفرنسي عثمان ديمبلي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة في صيف 2017، على أمل تعويض رحيل نيمار، إلا أنه تعرض للعديد من الإصابات التي أبعدته لفترات طويلة، كان آخرها في شباط الماضي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة سيعرض ديمبلي للبيع في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت الصحيفة الموسم الثالث لديمبلي في كامب نو سار بشكل سيء للغاية، ما أحبط المسؤولين ودفعهم لمحاولة التخلص منه، حيث قرروا بيعه وإخطار وكيله موسى سيسوكو بذلك، فور انتهاء الموسم.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري الإسباني في تموز/يوليو، بينما من المفترض أن ينتهي دوري أبطال أوروبا في آب/أغسطس، وهي المسابقة التي يمكن أن يشارك ديمبلي بها بعد شفائه من الإصابة.

وأشار التقرير إلى أنه لو لم يلعب ديمبلي في تلك الفترة ويؤدي بشكل جيد، فسيكون من الصعب على برشلونة بيعه بسعر مناسب، خاصة بعد أن كلفه استقدامه 105 ملايين يورو.

ولا يملك برشلونة حاليًا عروضًا لضم ديمبلي، لكن اسمه ارتبط بالانتقال إلى يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وليفربول، إلا أن إصاباته المتكررة تثير قلق تلك الأندية.

وفي المقابل، أخطر ديمبلي برشلونة برغبته في البقاء مع الفريق والنجاح في كامب نو، لكن النادي يملك خططًا أخرى ليس من ضمنها اللاعب.

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