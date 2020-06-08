مطالبة برلمانية باعادة النظر بجولات التراخيص النفطية



طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، امجد العقابي، الحكومة باعادة النظر بجولات التراخيص وتشكيل فريق حكومي لهذا الامر.



وقال العقابي في تصريح صحفي :" على رئيس الوزراء اعادة النظر بجولات التراخيص ودراسة مبالغ الاستخراج للنفط، لان سعر النفط في وقتها كان بحدود 60 دولارا، اما حاليا فالسعر لا يتجاوز الـ 40 دولارا ، لذا على وزارة النفط ان تكون جادة باعادة النظر بتلك العقود لتوفير مبالغ مالية للموازنة".



واشار الى :" ان تلك العقود الموقعة مثبتة دوليا، وعلى الحكومة ان تتدخل على مستويات عالية جدا عبر تشكيل فريق حكومي لغرض الوصول الى صيغة تفاهم مع الشركات المعنية ".