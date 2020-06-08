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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 02:11 م

مطالبة برلمانية باعادة النظر بجولات التراخيص النفطية

أمجد هاشم العقابي


طالب عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، امجد العقابي، الحكومة باعادة النظر بجولات التراخيص وتشكيل فريق حكومي لهذا الامر.

وقال العقابي في تصريح صحفي :" على رئيس الوزراء اعادة النظر بجولات التراخيص ودراسة مبالغ الاستخراج للنفط، لان سعر النفط في وقتها  كان بحدود 60 دولارا، اما حاليا فالسعر لا يتجاوز الـ 40 دولارا ، لذا على وزارة النفط ان تكون جادة باعادة النظر بتلك العقود لتوفير مبالغ مالية للموازنة".

واشار الى :" ان تلك العقود الموقعة مثبتة دوليا، وعلى الحكومة ان تتدخل على مستويات عالية جدا عبر تشكيل فريق حكومي لغرض الوصول الى صيغة تفاهم مع  الشركات المعنية ".

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