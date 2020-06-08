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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 02:10 م

خشان : العراق بأجمعه معروض في المزاد

باسم خشان


اكد النائب المستقل باسم خشان:" ان  العراق باجمعه معروض في المزاد، والصفقات جارية بشأن الوزارات والمناصب في الحكومة بمعظم مفاصلها" .

وقال خشان في تصريح صحفي :"  ان الوزارات مقسمة مابين الكتل والاحزاب، وما يحصل من اختلاف او رفض لبعض المرشحين، ماهو الا اختلاف على الاسماء فقط ".

واضاف :"ان الاكراد  كانوا قد اعادوا هوشيار زيباري وقاموا بترشيحه من وزارة الخارجية للمالية، واليوم حولوا فؤاد حسين من المالية الى الخارجية ، وهذا السيناريو يتكرر وكأن الاكراد لايوجد لديهم غير الشخصيات نفسها  للمناصب التي يرغبون بالحصول عليها".

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