خشان : العراق بأجمعه معروض في المزاد



اكد النائب المستقل باسم خشان:" ان العراق باجمعه معروض في المزاد، والصفقات جارية بشأن الوزارات والمناصب في الحكومة بمعظم مفاصلها" .



وقال خشان في تصريح صحفي :" ان الوزارات مقسمة مابين الكتل والاحزاب، وما يحصل من اختلاف او رفض لبعض المرشحين، ماهو الا اختلاف على الاسماء فقط ".



واضاف :"ان الاكراد كانوا قد اعادوا هوشيار زيباري وقاموا بترشيحه من وزارة الخارجية للمالية، واليوم حولوا فؤاد حسين من المالية الى الخارجية ، وهذا السيناريو يتكرر وكأن الاكراد لايوجد لديهم غير الشخصيات نفسها للمناصب التي يرغبون بالحصول عليها".