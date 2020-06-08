تسجيل 12 إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وذكرت الوزارة في بيان، أن "وزارة الصحة سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة كرميان بالسليمانية".



وأضافت أن "الإصابات توزعت على تسعة رجال، واثنتين من النساء، وفتاة"، مبينة أن "جميع الإصابات تلقت العدوى من إصابات سابقة نتيجة التلامس".