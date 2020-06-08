نائبة كردية : الحزبان الحاكمان يتاجران بقضايا الشعب



هاجمت النائبة الكردية المستقلة يسرى رجب الحزبين الحاكمين في الاقليم الديمقراطي والاتحاد الوطني ، الكردستانيين ، متهمة اياهما بالمتاجرة بقضايا الشعب لصالح عوائلهما.



وقالت رجب في تصريح صحفي :" ان الحزبين الحاكمين في الاقليم استحوذا على آلاف الدرجات الوظيفية "، مبينة :" ان بغداد منحت الاقليم درجات وظيفية عليا تمت سرقتها من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لصالح عوائل مقربة من الحزبين" .



واضافت:" ان تسييس مفوضية الانتخابات وتعيين شخصيات مقربة من الحزبين امر مرفوض لايمكن التغاضي عنه ، وستكون لنا وقفه داخل مجلس النواب".