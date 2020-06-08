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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 01:59 م

الجميلي: كورونا في العراق انفجار وبائي خطير

كورونا في العراق

أبدى مسؤول طبي قلقه من تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق، ووصف الأمر بأنه "انفجار وبائي خطير".

وقال حازم الجميلي وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، "إن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا لحاجز الألف إصابة باليوم أمر مقلق جدا".

ووصف ارتفاع عدد الإصابات بأنه "انفجار وبائي خطير"، لافتا إلى أن "معدل نسبة الإصابة في بغداد من إجمالي عدد الإصابات في البلاد يتراوح حاليا ما بين 60-50% بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الحظر وضعف تصدي الأجهزة الأمنية للخروقات التي نجمت عن عدم تفاعل غالبية المواطنين مع حملات التوعية".

ورأى أن بلاده اليوم بحاجة إلى قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامات والكفوف في الشوارع والدوائر الحكومية والالتزام الحرفي بإجراءات الوقاية الصحية.

وسجل العراق أمس 28 حالة وفاة و1268 إصابة جديدة بكورونا، ما رفع الإجمالي إلى 346 حالة وفاة والإصابات إلى 12366 حالة.

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