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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 01:49 م

الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لدى القاهرة

أميرة أورون
وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين أميرة أورون سفيرة جديدة لتل أبيب في القاهرة، وفقاً لصحيفة جيروزالم بوست.

وستكون أورون أول سيدة تشغل هذا المنصب، منذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 وفتح سفارة لها في القاهرة.

وأشار الصحيفة إلى أنه لم يكن هناك سفير إسرائيلي في مصر طوال السنة الماضية، بعد أن سعى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تعيين وزير الاتصالات السابق أيوب كارا في المنصب.

لكن تسعة سفراء سابقين في مصر كتبوا رسالة إلى نتانياهو للاحتجاج على تعيين كارا المحتمل، داعين إياه إلى إرسال دبلوماسي محترف.

وتعد أورون خبير في شؤون الشرق الأوسط وهي تجيد اللغة العربية، كما ترأس إدارة العلاقات الاقتصادية في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية.

كما عملت سفيرة لتل أبيب في تركيا خلال الفترة من 2014 إلى 2016، وشغلت منصب مديرة قسم الإعلام العربي ومديرة قسم مصر في وزارة الخارجية.
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