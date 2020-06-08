الحزب الديقراطي الكردستاني يدعو حكومة الكاظمي لتنفيذ وعودها بحصر السلاح واحترام السيادة











دعا الحزب الديقراطي الكردستاني، ، حكومة مصطفى الكاظمي لتنفيذ وعودها بحصر السلاح واحترام السيادة.

وقال النائب عن الحزب نهروا راوندوزي، إن "أهمية التصويت على استكمال الكابينة الوزارية تمثل بداية مرحلة تنفيذ البرنامج الحكومي.





وأضاف، أن "التصويت ومنح الثقة لكامل الكابينة الوزارية يجب أن يولد في مقابلها تطبيق البرنامج الحكومي، ويبدأ احترام سيادة العراق وحصر السلاح بيد الدولة والحفاظ على الأمن الداخلي واستقراره.





ولفت الى أن "المطلوب من رئيس الحكومة الآن هو المضي بتهيئة الأرضية المناسبة لتنفيذ الانتخابات والاهتمام بالملف الصحي لجائحة كورونا"، مشيراً إلى أن "الواقع العملي لبناء الدولة يفرض على مجلس النواب دعم الحكومة لاستقرار البلاد في جميع المجالات