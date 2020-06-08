الازمة النيابية: اعداد الاصابات ستتصاعد ولا تعاون من المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية









اكد مقرر خلية الازمة النائب جواد الموسوي ،ان اعداد الاصابات الجديدة في تزايد مستمر ، بسبب عدم وجود تعاون كبير من قبل المواطنين في تطبيق اجراءات السلامة الوقائية والصحية والالتزام بها.





وقال ان « فرض حظر تجوال وقائي شامل اصبح امرا صعبا يحتاج الى توفير قوت الناس اولا وتوعيتهم بمخاطر الوباء ، وكذلك التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والصحية «،مطالبا وزارة الصحة باتخاذ اجراءات حازمة للسيطرة على الوباء ودرء الخطر .

وحذر الموسوي ، من تفاقم اعداد الاصابات في ظل عدم التزام المواطنين والاجراءات غيرالصارمة من قبل وزارة الصحة من ناحية الوقاية والسلامة الشخصية وتلكؤ الفحوصات ، مبينا ان « الاعداد لن تقل عن الالف اصابة خلال الايام المقبلة «.





على صعيد متصل دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية ، إلى توفير الحماية الكافية للملاكات الصحية ومحاسبة كل من يعتدي على منتسبي الجيش الأبيض وهم يتصدون لوباء كورونا.

وحذر عضو اللجنة النائب سعد الحلفي، من إن وصول الإصابات بوباء كورونا إلى أرقام قياسية خلال الأيام الماضية قد ينذر بكارثة صحية وشيكة ، مبينا إن» الملاكات الصحية تبذل جهوداً مضنية لوضع حد لتفشي هذا الوباء الخطير، وبدلاً من تقديم المساعدة قام عدد من المواطنين بالتهجم على منتسبي الجيش الأبيض وتطاول عليهم أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني»، داعيا الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية الكافية للملاكات الصحية ومحاسبة كل من يتعدى على منتسبي الجيش الأبيض وهم يتصدون لوباء كورونا .

من جانبه افصح المتحدث باسم خلية الأزمة النيابية، النائب فالح الزيادي، عن سببين قال انهما جعلا حظر التجوال التام، غير قابل للتطبيق في العراق.

وقال الزيادي ، في تصريح صحفي ، ان « حظر التجوال الشامل غير قابل للتطبيق، لسببين ، الاول ان الدولة غير قادرة على فرضه ، والثاني إن المواطن غير متعاون، وكذلك الوزارات معطلة والموظفون غير ملتزمين بالحظر ونراهم في الشارع «.

ورأى ان « الحديث عن حظر تجوال هو تضييع لموارد الدولة، لا جدوى من الحظر الصحي وتعطيل الدوائر وغلق الشوارع، ونحتاج قرارات قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامة في الشارع وفي الدوائر مع الكفوف والالتزام الحرفي باجراءات الوقاية.