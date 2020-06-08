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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 08 حزيران 2020 01:17 م

وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه الحوار العراقي الامريكي المرتقب

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وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه الحوار العراقي الامريكي المرتقب


أعرب السفير الأميركي في العراق، ماثيو  تولر، عن تهانيه لوزير الخارجية  ، فؤاد حسين،  بمناسبة تسنّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق، .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمدالصحاف، ان  وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد، ماثيو تولر، وفي مستهل اللقاء هنأ السفير المريكي وزير الخرجية لمناسبة تسلمه المنصب.







واضاف ان وزير الخارجية العراقية أعلن عن إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الستراتيجيّ مع أميركا، عادّاً أنّه يُمثل محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن، مُشدّداً على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابيّ لمُختلِف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز.
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