التحقيق بفساد وزارة التجارة في البرلمان قريبا

اعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية علي اللامي، عن قرب تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بشبهات فساد في وزارة التجارة.



وقال اللامي في تصريح صحفي :" ان الظروف الحرجة التي مر بها العراق خلال الاشهر الماضية تسببت في عدم مساءلة الجهات المقصرة داخل وزارة التجارة "، مؤكدا :" ان مجلس النواب سيسرع خلال الجلسات المقبلة بتشكيل لجنة تحقيقية من قبل اعضاء لجنة الاستثمار والاقتصاد للتحقيق بملفات فساد داخل وزارة التجارة ".



واوضح :" ان جميع الاجراءات الشكلية والقانونية استكملت ، ولم يتبق سوى تشكيل اللجنة المعنية بالتحقيق" ، مبينا :" ان هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة التجارة ، رغم الاموال الطائلة التي صرفت على ملف البطاقة التموينية ".

ف.ا