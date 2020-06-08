قيادي تركماني : منحنا وزارة دولة .. "استحقار" وليس استحقاقا !

قلل القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، من اهمية قرار منح التركمان وزارة دولة ، ووصفه بانه :" استحقار للمكون"..



وقال البياتي في تصريح صحفي: "نحن المكون الثالث بعد العرب والاكراد ، ويجب منحنا استحقاقنا اسوة بالمكونات الاخرى"، مبينا :" ان محاولة ارضاء التركمان بوزارة دولة و 30 موظفا ، استحقار وليس استحقاقا لمكون له ثقله السكاني والسياسي في البلاد".



ووجه البياتي، انتقادة للكتل "الاسلامية" الحاكمة ، لعدم تطبيقها معايير العدالة ، مشددا على :" ضرورة منح التركمان استحقاقهم في الحكومة الحالية وانهاء التهميش المزمن لهم على مر الحكومات المتعاقبة ".

ف.ا