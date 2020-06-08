المالية النيابية ترد على الوزير : اعداد الموازنة امر مناط بنا



اكدت اللجنة المالية النيابية ان مسألة اعداد الموازنة امر مناط بها ، مبينة انها اعدت مشروعا خاصا للاقتراض الخارجي .



وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا،في تصريح صحفي :" ان اللجنة سلمت كتابا الى رئاسة مجلس النواب حول اعداد موازنة خاصة بالاشهر الستة الاخيرة من العام الحالي 2020".



واضاف ميرزا :" ان اللجنة اعدت مشروعا خاصا بالاقتراض الخارجي لمعالجة الازمة المالية في البلاد، ومجلس النواب اجرى القراءتين الاولى والثانية له ، ومن المرجح ان يتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".



وكلن وزير المالية علي عبدالامير علاوي استبعد امكانية اقرار موازنة العام الحالي.



ف.ا