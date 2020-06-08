بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 08 حزيران 2020
آخر الأخبار
نائب يدعو لايجاد جهة تحل محل المفتشين لضبط الوضع في الوزارات الازمة النيابية: اعداد الاصابات ستتصاعد ولا تعاون من المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه الحوار العراقي الامريكي المرتقب المالية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وتوضح ملامح الموازنة ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بكورونا في واسط إلى 375 التحقيق بفساد وزارة التجارة في البرلمان قريبا قيادي تركماني : منحنا وزارة دولة .. "استحقار" وليس استحقاقا ! المالية النيابية ترد على الوزير : اعداد الموازنة امر مناط بنا بعد هاشتاج "نرفض إرهاب نصرالله".. نشطاء يطالبون بتوحد الدول العربية لمواجهة إيران وحزب الله تيار الحكيم يتوعد بمحاسبة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 10:47 ص

المالية النيابية ترد على الوزير : اعداد الموازنة امر مناط بنا

المالية النيابية

اكدت اللجنة المالية النيابية ان مسألة اعداد الموازنة امر  مناط بها ، مبينة انها اعدت مشروعا خاصا للاقتراض  الخارجي .

وقال عضو اللجنة  شيروان ميرزا،في تصريح صحفي :"  ان اللجنة سلمت كتابا الى رئاسة مجلس النواب حول اعداد موازنة خاصة بالاشهر الستة  الاخيرة من العام الحالي 2020".

واضاف ميرزا :" ان اللجنة اعدت مشروعا خاصا بالاقتراض الخارجي لمعالجة الازمة المالية في البلاد، ومجلس النواب اجرى القراءتين الاولى والثانية له ، ومن المرجح ان يتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة".

وكلن وزير المالية علي عبدالامير علاوي استبعد  امكانية اقرار موازنة العام الحالي.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2020-01-05-at-19.13-1-800x445

نائب يدعو لايجاد جهة تحل محل المفتشين لضبط الوضع في الوزارات 08 حزيران 2020 01:22 م

كورونا-بديالى

الازمة النيابية: اعداد الاصابات ستتصاعد ولا تعاون من المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية 08 حزيران 2020 01:18 م

image

وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه الحوار العراقي الامريكي المرتقب 08 حزيران 2020 01:17 م

المالية-A24I2312-800x445

المالية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وتوضح ملامح الموازنة 08 حزيران 2020 01:12 م

لجنة الاقتصاد

التحقيق بفساد وزارة التجارة في البرلمان قريبا 08 حزيران 2020 10:59 ص

محمد البياتي

قيادي تركماني : منحنا وزارة دولة .. "استحقار" وليس استحقاقا ! 08 حزيران 2020 10:52 ص

عباس سروط

تيار الحكيم يتوعد بمحاسبة الكاظمي 08 حزيران 2020 10:41 ص

النائب-عن-تحالف-سائرون-رامي-السكيني

السكيني : لن نسمح للحلبوسي بـ " التمدد " الى السلطة التنفيذية 08 حزيران 2020 10:34 ص

التعليقات