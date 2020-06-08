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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 10:41 ص

تيار الحكيم يتوعد بمحاسبة الكاظمي

عباس سروط

وجه تيار الحكمة  بزعامة عمار الحكيم، رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد اكمال كابينته الوزارية ، متوعدا بمحاسبته في حال عدم تنفيذ البرنامج الحكومي خلال ثلاثة  اشهر.

وقال النائب عن التيار عباس سروط،  في تصريح صحفي :" بعد اكمال الكابينة الوزارية، على الكاظمي الاسراع في تنفيذ بنود البرنامج الحكومي كافة، وفق مدد زمنية محددة، ونحن سنكون مراقبين لتحركات الحكومة ومصداقية تنفيذها للوعود التي قدمتها للبرلمان والشعب".

واضاف سروط :" سيكون امام حكومة مصطفى الكاظمي، مهلة لا تقل عن (90) يوما، لاثبات قدرتها وصدقها في تنفيذ البرنامج الحكومي، وخلال هذه الفترة ستكون هناك متابعة وتدقيق، وبعد انتهاء المهلة، سيكون هناك تقييم لعمل الحكومة، وعلى اثر هذا التقييم تتم المحاسبة او اتخاذ الاجراءات الاخرى او استمرار دعمها في حال طبقت ما وعدت به".

ف.ا
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