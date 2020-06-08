السكيني : لن نسمح للحلبوسي بـ " التمدد " الى السلطة التنفيذية



دعا النائب عن تحالف "سائرون" رامي السكيني، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الى عدم الخلط بين ادائه السياسي والتشريعي، وحمله مسؤولية ضعف المؤسسة التشريعية .



وقال السكيني في تصريح صحفي :" ان ضعف اداء رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قدم رسالة سلبية عن المؤسسة التشريعية" ، مؤكدا :" ان “اعضاء المجلس ماضون في منع الحلبوسي من ان يتمدد الى المؤسسة التنفيذية".



واضاف:" لن نسمح لرئيس البرلمان بالدخول في باب المجاملات والمساومات السياسية او تمرير بعض القرارات السياسية والحزبية "، داعيا الحلبوسي الى التفريق بين ادائه الحزبي وادائه رئيسا للبرلمان”.



واوضح :" ان مراقبة اداء محمد الحلبوسي لاكثر من سنة، اظهرت وجود تدخلات في قرارات الحكومة ، وحتى في عقد الجلسات ، ومن ثم لم يقم البرلمان بدوره الطبيعي".



ف.ا

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