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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 10:28 ص

الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات

وزارة الصحة

اكدت وزارة الصحة، ان نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي في البلاد بسبب ضعف الاجراءات،  مشيرة  الى ان العراق اوشك على الانتهاء من كورونا برمضان لكن الحكومة السابقة اتخذت قرارات على عجلة.

وقال وكيل الوزارة حازم  الجميلي في تصريح  صحفي ان "الموقف الوبائي شهد مؤخرا تسجيل 1252 إصابة بالفيروس في أعلى حصيلة بالبلاد"، واصفا ذلك بـ"انه انفجار وبائي خطير مع قفزة في أعداد الوفيات التي وصلت معدلاتها أكثر من 30 حالة يوميا.
 
وتوقع الجميلي ان "تتخطى الاصابات حاجز ال 15 ألفا خلال الأيام المقبلة، "، عازيا السبب الى "ارتفاع عدد الفحوصات التي وصلت بين 10 – 15 ألف فحص يوميا، .

ف.ا
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