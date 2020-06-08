المعارضة الإيرانية: 50 ألف وفاة بكورونا في البلاد على الأقل





كشفت المعارضة الإيرانية، عن أن عدد ضحايا فيروس كورونا في ايران، يتجاوز 50 ألف شخص، بناءً على معلومات "عبر شبكات المنظمة ومن المستشفيات، العيادات، المراكز الطبية، مراكز تغسيل الجثث والمقابر، فضلاً عن تقارير داخلية خاصة.



وقالت منظمة مجاهدي خلق المعارضة الإيرانية، حسب موقع قناة "الحرة" الإلكتروني، إن "عدد ضحايا كورونا في 325 مدينة في إيران تجاوز 50 ألف شخص.



وحملت زعيمة المنظمة الإيرانية مريم رجوي بدورها، السلطات الإيرانية، المسؤولية عن ارتفاع الأرقام قائلةً: "الكارثة كان يمكن تفاديها، وكان يمكن تفادي الخسائر في الأرواح بهذه الأبعاد.



وأضافت رجوي أن "خامنئي وروحاني، يتحملان المسؤولية بشكل مباشر عن العدد المتزايد للضحايا ويجب محاسبتهما" على ذلك.



ف.ا