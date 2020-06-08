التميمي: وزير سابق حول اشهر مدارس العراق في باريس الى فندق





اتهمت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، وزير سابق في حكومة عبد المهدي ، بتحويل افضل واشهر مدرسة عراقية في باريس الى مبنى فندقي مبينة ان ملف العقارات في الخارج يحمل الكثير من شبهات الفساد.



وقالت التميمي في تصريح صحفي ان “وزير سابق حول اشهر واعرق مدرسة عراقية في باريس الى شقق فندقية مؤجرة دون ان ترسل اموال الايجارات الى الدولة.



واضافت ان “السفارة العراقية في اليابان تملك بناية عملاقة الا انها اهملت ترميمها وتعمدت ايجار بناية بمبالغ طائلة في طوكيو لاستخدامها كسفارة.



وأوضحت التميمي، أن “ملف العقارات في الخارج والداخل يحمل الكثير من شبهات الفساد وعلى الحكومة الاسراع في محاسبة الفاسدين لزيادة الدخل العراقي.



ف.ا