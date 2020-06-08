نائب يدعو إلى توفير الحماية لمنتسبي الجيش الأبيض ومحاسبة من يتعدى عليهم



دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعد الحلفي ، إلى توفير الحماية الكافية للملاكات الصحية ومحاسبة كل من يعتدي على منتسبي الجيش الأبيض وهم يتصدون لوباء كورونا.



وحذر الحلفي في بيان صحفي، من إن وصول الإصابات بوباء كورونا إلى أرقام قياسية خلال الأيام الماضية قد ينذر بكارثة صحية وشيكة.



وأضاف ، ، إن" الملاكات الصحية تبذل جهوداً مضنية لوضع حد لتفشي هذا الوباء الخطير، وبدلاً من تقديم المساعدة قام عدد من المواطنين بالتهجم على منتسبي الجيش الأبيض وتطاول عليهم أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى توفير الحماية الكافية للملاكات الصحية ومحاسبة كل من يتعدى على منتسبي الجيش الأبيض وهم يتصدون لوباء كورونا .



ف.ا