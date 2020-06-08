الازمة النيابية تحذر من ارتفاع خطير في وفيات كورونا



حذرت عضو خلية الازمة النيابية النائب غيداء كمبش، ، من مؤشر خطير في احصائيات فيروس كورونا الاخيرة.



وقالت كمبش إن “ارتفاع معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا والذي تخطى حاجز الاف اصابة يوميا مؤشر خطير لكن الاخطر منه والذي ربما لم يشر اليه هو ارتفاع معدلات الوفاة بشكل لافت “.



وأضافت، أن “عدم التقيد باجراءات حظر التجوال وحديث البعض عن ان كورونا اكذوبة سيناريو خطير جدا دفع الى مضاعفة حالات الإصابة”، مؤكدة بان “فرض الحظر لم يات مبادرة حكومية او رؤية محلية بل مسار صحي عالمي تم اعتماده في كل دون العالم دون استثناء من اجل ايقاف ازدياد الاصابات .”.



واكدت كمبش “ضرورة الالتزام الحقيقي بالحظر واعتماد كل الاطر التي من شانها حماية ارواح المدنيين لتفادي سيناريو مجهول ستقودنا الاصابات المرتفعة اليه.



ف.ا