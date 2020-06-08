بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 08 حزيران 2020
آخر الأخبار
نائب يدعو لايجاد جهة تحل محل المفتشين لضبط الوضع في الوزارات الازمة النيابية: اعداد الاصابات ستتصاعد ولا تعاون من المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه الحوار العراقي الامريكي المرتقب المالية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وتوضح ملامح الموازنة ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بكورونا في واسط إلى 375 التحقيق بفساد وزارة التجارة في البرلمان قريبا قيادي تركماني : منحنا وزارة دولة .. "استحقار" وليس استحقاقا ! المالية النيابية ترد على الوزير : اعداد الموازنة امر مناط بنا بعد هاشتاج "نرفض إرهاب نصرالله".. نشطاء يطالبون بتوحد الدول العربية لمواجهة إيران وحزب الله تيار الحكيم يتوعد بمحاسبة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 08 حزيران 2020 10:13 ص

الازمة النيابية تحذر من ارتفاع خطير في وفيات كورونا

كورونا العراق

حذرت عضو خلية الازمة النيابية النائب غيداء كمبش، ، من مؤشر خطير في احصائيات فيروس كورونا الاخيرة.

وقالت كمبش إن “ارتفاع معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا والذي تخطى حاجز الاف اصابة يوميا مؤشر خطير لكن الاخطر منه والذي ربما لم يشر اليه هو ارتفاع معدلات الوفاة بشكل لافت “.

وأضافت، أن “عدم التقيد باجراءات حظر التجوال وحديث البعض عن ان كورونا اكذوبة سيناريو خطير جدا دفع الى مضاعفة حالات الإصابة”، مؤكدة بان “فرض الحظر لم يات مبادرة حكومية او رؤية محلية بل مسار صحي عالمي تم اعتماده في كل دون العالم دون استثناء من اجل ايقاف ازدياد الاصابات .”.

واكدت كمبش “ضرورة الالتزام الحقيقي بالحظر واعتماد كل الاطر التي من شانها حماية ارواح المدنيين لتفادي سيناريو مجهول ستقودنا الاصابات المرتفعة اليه.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
كورونا-العراق

ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بكورونا في واسط إلى 375 08 حزيران 2020 11:03 ص

وزارة الصحة

الصحة: نسبة الاصابات بكورونا ببغداد تعادل 50% من المعدل الكلي بسبب ضعف الاجراءات 08 حزيران 2020 10:28 ص

كورونا-العراق

النجف تسجل 27 إصابة بكورونا 8 منهم من الكوادر الصحية 07 حزيران 2020 03:38 م

عمر عدنان الوائلي

المنافذ الحدودية: استئناف التبادل التجاري في منفذ زرباطية الحدودي في واسط 07 حزيران 2020 03:17 م

كورونا العراق

صحة اقليم كردستان : وباء كورونا خرج عن السيطرة 07 حزيران 2020 02:30 م

كورونا في العراق

ذي قار تسجل 69 إصابة جديدة بفايروس كورونا 07 حزيران 2020 12:53 م

وزير الاتصالاتِ أركان شهاب أحمد

وزير الاتصالات: العراق في طريقه إلى نظام "5G" 07 حزيران 2020 12:26 م

التعليم العالي

التعليم تعلن آليات الامتحان الالكتروني في الدراسات الأولية وتؤكد اعتماد التقرير في درجة الامتحان النهائي 07 حزيران 2020 11:34 ص

التعليقات