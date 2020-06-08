مدير مركز : الدوافع السياسية والطائفية وراء عمليات قتل وتعذيب المعتقلين في السجون



أكد مدير مركز جرائم الحرب عمر فرحان، ان الدوافع السياسية والطائفية وراء عمليات قتل وتعذيب المعتقلين في السجون.



واشار الى ان السجون محرمة على السياسيين ولايستطيعون دخولها، كونها أصبحت مصدر دخل للاحزاب السياسية وفصائلها المسلحة، مبيناً ان الانتهاكات مستمرة داخل السجون ولايوجد تحقيق بملف حقوق الانسان، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف نزيف الدم داخل السجون.



واضاف فرحان، ان تصنيف السجون العراقية هو الاسوأ عالميا بسبب الانتهاكات المستمرة، لافتاً الى انه رصد حالة تسمم جماعي في سجن الناصرية وتم التستر على الحادث من قبل الجهات المختصة.



ف.ا