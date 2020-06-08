وزير المالية يستبعد إقرار الموازنة الاتحادية لهذا العام 2020



استبعد وزير المالية ، علي عبد الامير علاوي إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2020، مبينا أن الحكومة تعمل على التحضير لموازنة العام القادم.



وقال علاوي، في تصريح صحفي إن إقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 أمر مستعبد، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على التحضير لموازنة العام القادم.



وأضاف علاوي أن الحكومة تحتاج إلى 7 تريليون ونصف تريليون دينار للنفقات التشغيلية، متابعا: "سنستمر بالاقتراض من المصارف المحلية لتمويل الرواتب والنفقات الحاكمة.



وأشار إلى أن الحكومة تعمل على الاقتراض من البنك الدولي لمعالجة الأزمة المالية.



ف.ا