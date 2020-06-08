بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 08 حزيران 2020
آخر الأخبار
نائب يدعو لايجاد جهة تحل محل المفتشين لضبط الوضع في الوزارات الازمة النيابية: اعداد الاصابات ستتصاعد ولا تعاون من المواطنين في تطبيق الاجراءات الوقائية وزير الخارجية يلتقي السفير الامريكي ويبحث معه الحوار العراقي الامريكي المرتقب المالية النيابية تكشف عن تفاصيل مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي وتوضح ملامح الموازنة ارتفاع العدد التراكمي للمصابين بكورونا في واسط إلى 375 التحقيق بفساد وزارة التجارة في البرلمان قريبا قيادي تركماني : منحنا وزارة دولة .. "استحقار" وليس استحقاقا ! المالية النيابية ترد على الوزير : اعداد الموازنة امر مناط بنا بعد هاشتاج "نرفض إرهاب نصرالله".. نشطاء يطالبون بتوحد الدول العربية لمواجهة إيران وحزب الله تيار الحكيم يتوعد بمحاسبة الكاظمي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 10:00 ص

مصرع قائد بجهاز الاستخبارات الإيراني.. ومقتل 12 موالياً لإيران في غارات شرقي سوريا

الغارة الاسرائيلية على ايران

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن قائداً في جهاز الاستخبارات الإيراني، لقي مصرعه بسبب انقلاب سيارته عندما كان يطارد مجموعة من المجرمين.

وأضافت وكالة "إيرنا" الإيرانية، أن قائد جهاز الاستخبارات مقاطعة الحويزة العربية التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، النقيب كريم موسوي، لقي مصرعه بعد عملية مطاردة طويلة لهذه المجموعة انتهت بانقلاب سيارته".

ولم تذكر الوكالة فيما إذا كانت قد حدثت مواجهات مسلحة بين المجموعة وقوات من جهاز الاستخبارات الإيراني، مكتفية بالقول إنه "سيتم الكشف عن معلومات إضافية قريباً".

من ناحية أخرى، قتل 12 مقاتلاً موالياً لإيران، على الأقل، جراء غارات شنّتها طائرات إسرائيلية على أحد مواقعهم في شرقي سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري، أمس الأحد.

يأتي ذلك في وقت أكدت مصادر رسمية سورية، أن رتلاً من الآليات العسكرية الأمريكية دخل إلى أراضي سوريا قادماً من العراق، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة، والقوات الكردية، في ريف حلب الشمالي.

وذكر المرصد، أن "ثماني غارات استهدفت قبل منتصف ليل السبت/‏ الأحد، مقراً لقوات موالية لإيران في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مصرع 12 عنصرا عراقياً، وأفغانياً، وتدمير آليات وذخائر".

ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية الطائرات التي شنّت الغارات، إلا أن مديره رامي عبد الرحمن، رجّح أن تكون إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ الغارات.

وبحسب المرصد، جاءت الغارات ليلاً بعد استقدام مقاتلين أفغان تعزيزات عسكرية من قرية قرب الحدود العراقية إلى مركز تجمّع ضخم للقوات الإيرانية قرب الميادين.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر سورية، أن القوات الأمريكية أدخلت، أمس الأحد، عبر معبر الوليد غير الشرعي في محافظة الحسكة، إلى الأراضي السورية رتلاً محملاً بمعدات ومواد لوجستية، مكوناً من 50 شاحنة، وناقلات، وبرادات، مع صهاريج وقود، برفقة عدد من المدرعات نوع همر".

وأشارت إلى أن القوات الأمريكية أدخلت خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها في منطقة الجزيرة، بهدف سرقة النفط، والثروات الباطنية السورية.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حزب الله

بعد هاشتاج "نرفض إرهاب نصرالله".. نشطاء يطالبون بتوحد الدول العربية لمواجهة إيران وحزب الله 08 حزيران 2020 10:46 ص

كورونا في العراق

عالم أوبئة عراقي: الحظر الشامل "إجراء غير منطقي".. وهذا هو الحل الاستراتيجي لكورونا! 08 حزيران 2020 09:19 ص

الاحتجاجات في بريطانيا

ترامب على حق.. البلطجة تعلو الاحتجاجات البريطانية بذريعة جورج فلويد! 08 حزيران 2020 01:45 ص

الاحتجاجات في العراق

الاحتجاجات الساخنة تعم مختلف محافظات العراق.. الكاظمي على طريق الفشل 07 حزيران 2020 11:28 م

الفقر في ايران

تقرير| الفقر في إيران يفضح الجنّة المزيفة.. وخامنئي يصر على الإنجاب والسلاح النووي! 07 حزيران 2020 10:32 م

سفارة ايران في افغانستان

أغلقوا سفارة إيران.. مظاهرات احتجاجية غاضبة ضد عنصرية الملالي في كابول 07 حزيران 2020 09:30 م

61-155519-qatar-oman-uae_700x400

سلاح ميليشيات حزب الله.. تفجير لبنان من الداخل بيد الملالي 07 حزيران 2020 04:41 م

عنف ضد المتظاهرين

تصاعد حدة التظاهرات في العراق.. والقوات الأمنية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين 07 حزيران 2020 04:16 م

التعليقات