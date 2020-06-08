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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 08 حزيران 2020 09:39 ص

وزير المالية: العراق سيفتح صفحة جديد مع السعودية والكويت

العراق والسعودية

كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، عن تفاصيل زيارته إلى الكويت والسعودية، مبينا أن الحكومة تعمل على معالجة الأزمة المالية دون التأثير على محدودي الدخل.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي، إن "زيارته إلى الكويت كانت ذات طابع اقتصاديا وليس سياسيا، حيث أن العراق سيفتح صفحة جديد مع السعودية والكويت في المجال الاقتصادي".

واضاف أن "العراق لديه عجز مالي يقدر بخمسة تريليونات دينار بالشهر، والنفط يعطينا ما يقارب 92 بالمئة من ايرادات الدولة، فيما يذهب 25 بالمئة من الناتج القومي الى الرواتب والمخصصات"، لافتاً الى أنه "سيعمل على تحفيز القطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تعزيز التنمية".

وأشار الى ان الحكومة تعمل على معالجة الازمة المالية، من خلال تطبيق سياسات جديدة بحيث لا تؤثر على محدودي الدخل.

وبشأن أوبك، أكد وزير المالية أن "اتفاق اوبك ساهم بارتفاع اسعار النفط إلى ثلاثة اضعاف".

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