مهند علي يكشف عن وجهته المقبلة

كشف اللاعب مهند علي محترف الفريق الأول لكرة القدم في نادي الدحيل، المعار إلى نادي بورتيمونينسي البرتغالي، أن الشهر المقبل ستنتهي فترة إعارته مع النادي البرتغالي، وبعدها سيعود مباشرة إلى الدوحة للالتحاق بالدحيل، الذي يربطه معه عقد يمتد لمدة خمسة مواسم.

ولفت ميمي خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة "فوتبول" العراقية، إلى أن تجربته في الدوري البرتغالي كانت مفيدة، وساعدته على التأقلم مع أجواء الكرة الأوروبية، على الرغم من مشاركته في 3 مباريات فقط.

وأضاف لاعب بورتيمونينسي البرتغالي: "سأعود للدحيل خلال الشهر المقبل، حيث ستنتهي إعارتي إلى نادي بورتيمونينسي، لكن لن أمثل الدحيل في الموسم المقبل، كون طموحي هو اللعب في الدوريات الأوروبية".

ونفى الدولي العراقي وجود أي عرض من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، مؤكداً أن كل ما أشير إليه عارٍ عن الصحة، منوهاً بأن أندية العربي والسيلية والوكرة فاوضته، فضلاً عن عرض من نادي الكويت الكويتي، لكن رغبته تكمن في خوض تجربة احترافية على مستوى عالٍ.

وختم ميمي: "سأدرس كل العروض المقدمة لي، وسأجلس مع إدارة الدحيل لاختيار العرض الأفضل من بينها، وحتى الآن لم أقرر وجهتي الاحترافية التالية، والأمر متروك لما ستسفر عنه المفاوضات خلال المرحلة المقبلة".