عالم أوبئة عراقي: الحظر الشامل "إجراء غير منطقي".. وهذا هو الحل الاستراتيجي لكورونا!

أكد الدكتور جواد الديوان، أستاذ علم الأوبئة بكلية الطب في جامعة بغداد، أن الحظر الشامل "إجراء غير منطقي" لأن هناك مناطق أصبحت موبوءة بالمرض مثل الصدر والشعلة، وهي "غير ملتزمة بالإجراءات بسبب الفقر وانعدام الثقة بين المواطن والدولة".

وشهد العراق خلال الأيام الماضية ارتفاعا قياسيا في معدلات الإصابة اليومية بكورونا، إذ بلغت يوم الأحد وحده نحو 1268 إصابة.

وأشار الديوان إلى أن ارتفاع الكثافة السكانية وانتقال الفيروس بطريقة أسية، أسهما أيضا في انتشار العدوى وارتفاع عدد الإصابات مؤخرا بالعراق.

ورأى الديوان أن مناعة القطيع هي الحل الاستراتيجي الوحيد لمواجهة الأزمة، وقال "لا حل استراتيجي سوى بازدياد مؤشر مناعة القطيع. وعدد الإصابات الحالي سيمهد لزيادة المناعة في المجتمع بسبب انتشار المرض وحينها سيكون العراق ممن طبقوا مناعة القطيع اضطراريا".

وتعتبر القفزة الأخيرة في عدد الإصابات بكورونا في العراق، طفرة هائلة، إذ أصبحت تقدر بالمئات، بعدما كانت بالعشرات قبل أيام فقط.

ويوم السبت قررت السلطات العراقية تمديد فرض حظر التجول في جميع مناطق البلاد، في ظل استمرار تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت استمرار فرض الحظر الشامل هذا الأسبوع، وتحويله إلى جزئي اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وكانت خلية الأزمة التي شكلها البرلمان العراقي لمتابعة وباء كورونا، قد حذرت من وقوع "كارثة كبيرة" في البلاد بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بالمرض، وعدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية.

ودعا المركز الوطني العراقي لنقل الدم، المرضى المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا، إلى التبرع بـ"بلازما الدم" التي قال إنها كانت وراء "تماثل العديد من الحالات الحرجة إلى الشفاء".