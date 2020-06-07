الاحتجاجات الساخنة تعم مختلف محافظات العراق.. الكاظمي على طريق الفشل

خبراء: على الكاظمي أن يراعي القلوب الموجوعة والظروف البائسة التي يعيشها ملايين العراقيين والتحرك بقرارات واضحة ترضي الشارع العراقي





تأتي الاحتجاجات الهادرة في مختلف محافظات العراق حتى اللحظة، لتؤكد أن العراق يغلي وأن حكومة الكاظمي بدأت تسير على طريق الفشل. فالأمور لا تحتمل الانتظار والمتظاهرون في العراق أو بالأحرى كل العراقيين ينتظرون التغيير على أحر من الجمر، وذلك للمطالبة بتوفير الخدمات والوظائف، وتحسين الواقع المعيشي والخدمة ومحاسبة الفاسدين من المسؤولين المحليين والحكوميين.

يأتي هذا فيما كانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب، أمام مقر الحكومة المحلية في محافظة النجف جنوب بغداد، للمطالبة بالإصلاحات والكشف عن قتلة المتظاهرين.

وقام محتجون بإضرام النيران في منزل محافظ النجف لؤي الياسري، وأصيب عدد من أفراد قوات الأمن بعد المواجهات قرب منزل المحافظ. هذا، وانطلقت التظاهرة من ساحة الاعتصام إلى ديوان المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه ومدراء الدوائر، وطوق المتظاهرون دار الضيافة في المدينة وشهد المدخل الرئيسي لمقر المحافظ تدافعاً بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية.

وأفاد شهود عيان بإطلاق القوات الأمنية للقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المحتجين وفق مصادر"العربية" في المقابل، دعت مديرية الشرطة، المتظاهرين السلميين إلى ضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع "المندسين" من استغلال التظاهرات. وجاء في بيان لشرطة النجف، تهيب مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف والمنشآت بجميع المتظاهرين السلميين إلى ضرورة ضبط النفس والتعاون مع الأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المتظاهرين.

إلى ذلك، انطلقت تظاهرة كبرى في محافظة المثنى للمطالبة بالإصلاح المحلي، حيث انطلق المتظاهرون باتجاه مبنى الحكومة المحلية في المثنى للمطالبة بإقالتها.

وأعلن المتظاهرون في محافظة الديوانية أنهم يستعدون لتنظيمِ تظاهرة كبرى، للمطالبة بإقالة المحافظ ونائبيه واختيار قاض يحكم المحافظة بدلاً عنهم. وأغلق المتظاهرون الطريق بين مركز الديوانية والمنطقة التي يسكنها المحافظ.

وقال نشطاء، إن أبناء ساحة الحبوبي، تظاهروا للمرة الخامسة أمام محكمة جناية ذي قار للمطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة. وأضافوا أن المتظاهرين احتجوا على تغيير المادة القانونية لخمسة من ضباط سرية سوات من ٤٠٦ الى ٤٠٥ من القتل العمد إلى القتل غير العمد وفق ما نشرته وسائل إعلام عراقية. وبينوا أن المتظاهرين طالبوا بمحاسبة كل من جميل الشمري وناصر الأسدي قائد شرطة ذي قار.

في نفس السياق من الغضب، تظاهر المئات من موظفي وزارة الثقافة المعينين الجدد على الملاك الدائم أمام وزارة المالية وسط بغداد مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لستة أشهر. وناشد المتظاهرون وزير الثقافة الجديد والجهات ذات العلاقة بوزارة المالية لحل مشكلتهم وإطلاق رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر.

ياتي هذا فيما أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ديالى "الاعتداء" الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في جلولاء في محافظة ديالى، وعدت الأمر مناف لمواثيق حقوق الانسان، طالبت قيادة عمليات ديالى بالتحقيق في الموضوع. وتظاهر عشرات من اهالي قرى الاصلاح والشيخ باب شمالي جلولاء في محافظة ديالى مؤخرا احتجاجاً على تردي الاوضاع الامنية واستمرار الهجمات الارهابية ضد المزارعين والاهالي بشكل واسع؛ ولاسيما بعد ان شهدت قرية الاصلاح هجوما لداعش الإرهابي في احد البساتين استهدف رجلا مع ثلاثة من ابنائه واودى بحياتهم جميعا.

ويوضح خبراء، أن عودة الاحتجاجات الساخنة الى العراق مرة ثانية، وفي العديد من المحافظات العراقية ينبىء بثورة ضخمة كتلك التي اندلعت على مدار 6 أشهر منذ اكتوبر 2019 الماضي.

ولفتوا أن بطء الحركة لحكومة الكاظمي يزيد من التهاب الاحتجاجات، وقد تخرج الأمور عن السيطرة، كما أن هناك خطورة كبيرة بسبب تفشي كورونا.

أ.ي