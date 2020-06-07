بروفايل.. من هو رئيس أركان الجيش الجديد عبد الأمير يارالله؟



أعلن وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم الأحد، تعيين الفريق ركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيسا لأركان قوات الجيش ، خلفا للفريق أول عثمان الغانمي الذي أصبح وزيرا للداخلية في الحكومة الجديدة، التي يترأسها مصطفى الكاظمي.



وقال وزير الدفاع ، إنه جرى تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري، بمنصب نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العراقية.



وشدد وزير الدفاع في تصريحاته على أنه تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء، وسيتم الإعلان رسميا اليوم أو يوم غد الإثنين عن القرارات الجديدة.



وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمراً آخر بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي بمنصب قائد للقوات البرية.



وبالعودة لرئيس أركان الجيش الجديد عبد الأمير يارالله، تشير السيرة الذاتية للرجل أنه أحد أكفأ ضباط العمليات الخاصة ، وأنه كان قائد عمليات تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي، ودحر قواته بشكل كامل.



عبد الأمير رشيد يارالله من مواليد العاصمة العراقية بغداد في عام 1964، وهناك التحق بمدرسة المجد في المرحلة الابتدائية، ومنها إلى مدرسة صلاح الدين الأيوبي.



والتحق عبد الأمير يارالله بالكلية العسكرية وفيها تخرج عام 1984، وكان من أبرز الطلاب في هذه الدفعة ، حيث حصل على عشرات الدورات التدريبية العسكرية، وكان من أبرز أفراد قوات الخاصة العراقية.



في العام 1949 حصل عبد الأمير على ماجستير في العلوم العسكرية من كلية الأركان المشتركة، وبعدها تدرج في المناصب العسكرية على مدى خدمته حتى وصل إلى أمر سرية وتخرج على يده الكثير من الضباط .



وتنقل عبد الأمير يارالله في المناصب حتى وصل إلى مدير شعبة وقائد فرقة، منها لقيادة القوات الخاصة العراقية الخاصة.



في العام 2009 عيين عبد الأمير يارالله، رئيسا لأركان القوات البرية ، وفي 2019 عين قائدا لعمليات البصرة، وبعدها عين معاونا لرئيس أركان الجيش للعمليات الخاصة.



وبحسب للفريق أول عبد الأمير يارالله أنه كان قائد العمليات المشتركة للحرب على تنظيم داعش الإرهابي، والذي استطاع مع رجاله طرد ميليشيات داعش الرهابية من الأراضي العراقية.