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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 04:16 م

تصاعد حدة التظاهرات في العراق.. والقوات الأمنية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين

عنف ضد المتظاهرين

شهدت عدد من المحافظات بينها العاصمة بغداد، اليوم الأحد، عودة تظاهرات الشعب العراقي، حيث تصاعدت وتيرة الاحتجاجات المطالبة بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي والخدمي ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين.

وأكد نشطاء في النجف، أن القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى الحكومة المحلية في المحافظة تطلق القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي على المتظاهرين.

واضافوا أن بعض وجهاء النجف يتدخلون من أجل إقناع المحافظ بتقديم استقالته والأخير ما زال رافض.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم أن "متظاهرين غاضبين يحاولون اقتحام مبنى محافظة النجف وسط مطالبة بإقالة محافظ النجف.

وقال شهود عيان في محافظة ذي قار، إن متظاهري  ساحة اعتصام الحبوبي/ الناصرية توجهوا إلى محكمة استئناف ذي قار بعد انتهاء المهلة لمحاسبة قتلة المتظاهرين.
بينما قام العشرات من الأساتذة والموظفين في جامعة بابل بكسر الحظر والاحتجاج بسبب عزم الحكومة على تخفيض رواتبهم.

كذلك تظاهر المئات من موظفي وزارة الثقافة المعينين  الجدد على الملاك الدائم أمام وزارة المالية وسط بغداد مطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لستة أشهر .

وناشد المتظاهرون وزير الثقافة الجديد والجهات ذات العلاقة بوزارة المالية لحل مشكلتهم وإطلاق رواتبهم المتأخرة لعدة أشهر.

وأدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ديالى في بيان اليوم "الاعتداء" الذي تعرض له المتظاهرون السلميون في جلولاء في محافظة ديالى، وفيما عدت الأمر مناف لمواثيق حقوق الانسان، طالبت قيادة عمليات ديالى بالتحقيق في الموضوع.

وتظاهر عشرات من اهالي  قرى الاصلاح والشيخ باب شمالي جلولاء في محافظة ديالى مؤخرا احتجاجاً على تردي الاوضاع الامنية واستمرار الهجمات الارهابية ضد المزارعين والاهالي بشكل واسع؛ ولاسيما بعد ان شهدت قرية الاصلاح يوم الخميس الماضي هجوما لداعش في احد البساتين استهدف رجلا مع ثلاثة من ابنائه واودى بحياتهم جميعا.   

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