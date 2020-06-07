تعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء

أفاد مصدر مطلع، الأحد، بتعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر في حديث صحفي، إن “أمراً صدر بتعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

يذكر أن القاضي رائد جوحي شغل منصب المفتش العام لوزارة المالية، ومفتش عام وزارة الدفاع، كذلك كان يشغل منصب رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا أثناء محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين.