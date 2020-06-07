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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 03:55 م

وكيل أعمال راموس يكشف عن مصير مستقبل النجم الإسباني مع ريال مدريد

راموس
كشف رينيه راموس وكيل أعمال قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس وشقيقه، اليوم الأحد، عن مستقبل النجم الإسباني مع الفريق الملكي.

وأشار وكيل أعمال راموس إلى أن "الأخير ينتظر بفارغ الصبر استئناف مباريات الليجا لكونه لم يعتد البقاء في المنزل لفترات طويلة، مؤكدا أن قائد ريال مدريد سيواصل اللعب للفريق حتى اعتزاله.

وبشأن مشاركة سيرجيو مع ريال مدريد على سانتياغو بيرنابيو عقب أعمال الإصلاحات الجارية قال وكيل اعمال راموس ان شقيقه سيلعب في أي مكان يذهب إليه رفقة فريقه ولكن العمر لا يرحم بالنسبة له سيعتزل وهو في مجده بعد قضاء سنوات عديدة هنا".

يذكر أن السلطات الإسبانية وافقت على استئناف النشاط الكروي مرة أخرى بداية من 11 حزيران الحالي حيث لا زالت 11 مباراة متبقية لكل فريق سيقاتل فيها ريال مدريد لخطف اللقب من بين أنياب برشلونة المتصدر برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن نادي العاصمة.
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