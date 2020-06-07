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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 03:36 م

الخدمات النيابية: تشكيل لجنة لـ مراقبة سلطة الطيران والخطوط الجوية

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أعلنت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الأحد، تشكيل لجنة “رقابية” لمتابعة عمل سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية، فضلاً عن مناقشة التلكؤ الحاصل في عدد من المشاريع.  
وذكر بيان للجنة، (7 حزيران 2020)، إن “اجتماعاً لأعضاء اللجنة برئاسة النائب وليد السهلاني ناقشت دور اللجنة في عملية تقييم الأداء الخدمي للمحافظات فضلاً عن متابعة التلكؤ الحاصل في عدد من مشاريع محافظة بغداد والمحافظات الاخرى”.  
واضافت اللجنة بحسب البيان، أنه “تم تشكيل لجنة تحقيق من السادة أعضاء اللجنة لغرض الرقابة والمتابعة فضلا عن تشكيل لجنة تحقيق لمتابعة عمل سلطة الطيران والخطوط الجوية العراقية لمتابعة الشكاوى الواردة”.  
وأكد السهلاني، أن “تقييم وتيرة العمل يعتمد على حجم ومؤشرات الإنجاز حيث تبدو متدنية كون المواطن لغاية الآن لم يلمس اي تطور في جانب الخدمات وبالتالي فإن مؤشرات الاداء الخدمي لم ترتقي الى المستوى المطلوب وعليه يجب بذل جهود استثنائية للتغلب على مخرجات الازمة التي نعيشها”. 
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