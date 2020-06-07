الاستخبارات العسكرية تعثر على اجهزة اتصال ومواد تفجير مخبأة في منزل بالانبار









عثرت الاستخبارات العسكرية على أجهزة اتصال ومواد تفجير في احد منازل الإرهابيين في منطقة جبه بناحية البغدادي في الأنبار.

وقالت في بيان صحفي انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكريه في الفرقة السابعة وبالتنسيق مع استخبارات لواء المشاة ٢٧ من مداهمة احد منازل الارهابين في منطقه جبه بناحية البغدادي- الانبار. واستولت على اجهزة اتصال ومواد تفجير مخبأة داخل (تنور طين )ضمت ثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم واربعة اجهزة اتصال موترلا مع نضائدها وخمس اجهزة كهربائيه تستخدم في صناعة العبوات الناسفه بالاضافة الى صاعق تفجير.