وزير التعليم يسلم حقيبة وزارة العدل إلى القاضي سالار عبد الستار

أعلنت وزارة التعليم العالي، الاحد، تسليم حقيبة وزارة العدل الى الوزير الجديد القاضي سالار عبد الستار .

وقالت الوزارة، في بيان لها إنه “جرت في وزارة العدل مراسم الاستلام والتسليم الرسمية لحقيبة وزارة العدل بين وزير التعليم العالي نبيل كاظم عبد الصاحب ووزير العدل الجديد القاضي سالار عبد الستار”.

وأكد وزير التعليم العالي “أهمية تظافر جهود مؤسسات الدولة في مجالات خدمة المواطن العراقي وتذليل جميع المعوقات”.

بدوره، أعرب وزير العدل الجديد سالار عبد الستار عن “تفاؤله بروح التعاون والحرص على إدارة ملفات الوزارة على وفق ما تقتضيه المصلحة العامة”.