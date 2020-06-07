تسجيل 26 إصابة جديدة بكورونا في أربيل



اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان اليوم الاحد تسجيل 26 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل.



وقالت الوزارة في بيان، انه استمرارا في اجراء الفحوصات، والبحث عن المشتبه بإصابتهم بكورونا تم تشخيص 26 اصابة جديدة بالفيروس في محافظة اربيل.



واوضح البيان ان المصابين الجُدد 15 رجلا، واربع نساء، وثلاث فتيات يافعات، واربعة اطفال، مضيفا ان 16 مصابا من بينهم ملامسون لمصابين سابقين، وسبعة اخرون ظهرت عليهم اعراض المرض، وثلاثة اخرون ظهرت نتائجهم موجبة (اي انهم حاملون للفيروس) بعد اخضاعهم للفحص في سيطرة ديلكة