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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 07 حزيران 2020 03:27 م

أبل تتحايل على كورونا.. أقساط بدون فائدة لشراء IPad وMac

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وسط تصاعد الآثار السلبية على المستهلكين بفعل تداعيات كورونا، تتسابق شركات التكنولوجيا لتقديم عروض مغرية لإنقاذ مبيعاتها، وتنضم خلال أسابيع "أبل" بمفاجأة غير متوقعة لعملائها.
وتدرس عملاق التكنولوجيا الأمريكية السماح للعملاء بشراء العديد من منتجاتها، من ضمنها أجهزة (iPad) و (Mac) و (AirPods)، على أقساط شهرية لحاملي بطاقتها المسماة (Apple Card)، وفقا لتقرير بثته وكالة بلومبرج.
وتشبه الخطة تلك التي تقدمها شركات بيع الهواتف والمنتجات الأخرى، مما يوفر للمستهلكين سبيلًا آخر لشراء هذه المنتجات بدفعات شهرية، وطرحت أبل في العام الماضي خطة دفع لمدة 24 شهرًا بدون فوائد لأجهزة آيفون التي تم شراؤها باستخدام بطاقة (Apple Card)، مع استرداد نقدي بنسبة 3%.
وتخطط الشركة في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا للإعلان عن المبادرة وشروطها خلال (WWDC). 
وعن تفاصيل العرض، فإنه يمكن للعملاء شراء المنتج من خلال أبل مع تقسيط السعر على مدى عدة أشهر بدون فوائد، وتتم إدارة الدفعات من خلال قسم (Apple Card) في تطبيق (Wallet) لهاتف آيفون وإضافتها إلى فواتير (Apple Card) الشهرية للعملاء. 
وسوف تتوفر خطة دفع بدون فائدة لمدة 12 شهرًا بالنسبة لأجهزة (iPad) و (Mac) و (Apple Pencil) ولوحات مفاتيح (iPad) وشاشة (Mac XDR)، أما بالنسبة لأجهزة (AirPods) و (HomePod) و (Apple TV)، فستكون الخطط لمدة 6 أشهر بدون فوائد. 
 أبل تنقذ آيفون من مصيدة فريق Unc0ver
وتم تصميم الخطة لتحفيز استخدام بطاقة (Apple Card)، التي أطلقتها الشركة في أغسطس/آب الماضي بالشراكة مع (Goldman Sachs)، بحيث يحصل مالكو (Apple Card) على بطاقة رقمية متصلة بتطبيق (Wallet) وبطاقة فعلية مصنوعة من التيتانيوم. 

وتتوفر بطاقة ائتمان (Apple Card) في الوقت الحالي في الولايات المتحدة فقط
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