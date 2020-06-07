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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 07 حزيران 2020 03:26 م

متظاهرون يطالبون بإقالة محافظ النجف

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متظاهرون يطالبون بإقالة محافظ النجف



تظاهر العشرات امام مبنى محافظة النجف القديم للمطالبة بتقديم المحافظ لؤي الياسري استقالته .

ووقف العشرات من قوات مكافحة الشغب امام  المتظاهرين للحيلولة دون دخولهم مبنى المحافظة.
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