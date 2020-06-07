متظاهرون يطالبون بإقالة محافظ النجف

تظاهر العشرات امام مبنى محافظة النجف القديم للمطالبة بتقديم المحافظ لؤي الياسري استقالته . ووقف العشرات من قوات مكافحة الشغب امام المتظاهرين للحيلولة دون دخولهم مبنى المحافظة. Copy أخبار متعلقة النجف تسجل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا محافظ النجف ينفي اعداد برتوكولات لعودة المجاميع السياحية والدينية الايرانية الى النجف متظاهرون أمام مطار النجف مطالبين بوقف الرحلات مع إيران عاجل.. متظاهرون يصلون مطار النجف للمطالبة بإغلاقه وتعليق الرحلات مع إيران عاجل.. متظاهرون يغلقون شارع المطار في النجف متظاهرو النجف يغلقون شركة زين للاتصالات