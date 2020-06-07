المنافذ الحدودية: استئناف التبادل التجاري في منفذ زرباطية الحدودي في واسط

أعلن الدكتور عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية، أن منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط مع الجارة إيران يستأنف اليوم عملية التبادل التجاري بين البلدين بعد استحصال موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا المستجد بأجتماعها في 6 حزيران 2020.



وبين الدكتور الوائلي، أن عملية الاستئناف جاءت بعد غلق التبادل التجاري كإجراء وقائي واحترازي بين البلدين منذ منتصف أذار الماضي من هذا العام بسبب تفشي فايروس كورونا، وان هنالك جملة من الضوابط تم اعتمادها من اللجنة العليا للصحة والسلامة للاستئناف منها أن تقدم المحافظة طلبا بإعادة افتتاح المنفذ وتم ذلك مسبقا من قبلهم وإن التبادل التجاري خصص له يومين في الاسبوع وبواقع 250 ارسالية.



وأشار إلى أن تخضع العملية التجارية إلى تشديد الإجراءات الصحية من عمليات تعقيم وتعفير البضائع والشاحنات الداخلة وكذلك منع التجمعات والاختلاط بين سائقي الشاحنات والعمال والمخلصين الكمركيين والتأكد من سلامتهم من الإصابة بالفايروس والزامهم بلبس الكمامات والكفوف والإلتزام بالبعد المكاني فيما بينهم،وكذلك عدم السماح بدخول اي شخص إلى داخل المنفذ الحدودي باستثناء البضاعة المسموح بإدخالها.



وأكد الوائلي أن التنسيق على مستوى مع دائرة صحة محافظة واسط لتوفير المستلزمات الوقائية المتعلقة بالبضائع وإلزام كافة الدوائر العاملة في المنفذ التقييد بالتعليمات الصادرة من الجهات الصحية حفاظاً على سلامتهم من الإصابة.

ووجه بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الكمركية من دفع الرسوم وإنجاز المعاملات وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها لضمان انسيابية العمل التجاري وتعظيم إيرادات الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة.