بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 07 حزيران 2020
آخر الأخبار
سلاح ميليشيات حزب الله.. تفجير لبنان من الداخل بيد الملالي بروفايل.. من هو رئيس أركان الجيش الجديد عبد الأمير يارالله؟ الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بشأن الإصلاح المالي تصاعد حدة التظاهرات في العراق.. والقوات الأمنية تطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد المتظاهرين قمع الملالي.. فصل الإعلامي الذي أذاع نبأ وفاة الخميني بسبب إعجابه بصوت مطرب تعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء وكيل أعمال راموس يكشف عن مصير مستقبل النجم الإسباني مع ريال مدريد ازمة الرواتب .. آخر الدواء الاقتراض .. والاحتياطي النقدي خط احمر !! النجف تسجل 27 إصابة بكورونا 8 منهم من الكوادر الصحية عاجل.. القانونية النيابية تستضيف رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 07 حزيران 2020 03:15 م

بتقرير مفصل : الاتحاد الاسيوي : يونس محمود ..قائد بالفطرة

58388
بتقرير مفصل : الاتحاد الاسيوي : يونس محمود ..قائد بالفطرة


وصف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود بانه :"قائد بالفطرة وهداف بالموهبة ".

وذكر الاتحاد في تقرير مفصل عن محمود ان : يونس واهدافه بالقدم اليمنى او اليسرى او برأسه ، جلبت تأريخاً كروياً للعراق على الصعيد القاري".

واضاف :" ان: هذا اللاعب الفذ نفذ القول الشهير  / كل الطرق تؤدي إلى روما/ لان أي طريق تسلكه الكرة القادمة من النجم العراقي الشهير يونس محمود فان مصيرها شباك الخصوم ".

وابرز الاتحاد المحطات البارزة في مسيرة يونس محمود /السفاح / مع المنتخبات الوطنية و الاندية التي مثلها واهمها
المشاركة العراقية في نهائيات كأس آسيا التي جرت في العام 2007 وظلت خالدة في ذاكرة عشاق وأنصار المنتخب العراقي حيث انتزع / أسود الرافدين/ اللقب عن جدارة واستحقاق للمرة الأولى في تأريخه وكانت بصمة يونس محمود هي الأبرز بلا منازع.


ويحتل يونس محمود  المركز الثالث في قائمة الهدافين التأريخيين للمنتخب العراقي برصيد 57 هدفاً سجلها في 148 مباراة بعد كل من حسين سعيد الأول بـ78 هدفاً وأحمد راضي الذي احتل المركز الثاني ولديه 62 هدفاً.

كما تزخر خزائن نجم الكرة العراقية بالكثير من الألقاب الجماعية والفردية التي من أبرزها حصوله على لقب الدوري العراقي مرة واحدة مع الطلبة وكأس أمير قطر مرة مع الخور والدوري القطري أكثر من مرة مع الغرافة، بالإضافة لحصول على لقب هداف البطولات القطرية في أكثر من موسم.

وأعلن النجم العراقي اعتزاله اللعب نهائياً في العام 2016 .
.............
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
61-155519-qatar-oman-uae_700x400

بروفايل.. من هو رئيس أركان الجيش الجديد عبد الأمير يارالله؟ 07 حزيران 2020 04:34 م

61-155519-qatar-oman-uae_700x400

الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بشأن الإصلاح المالي 07 حزيران 2020 04:17 م

1

قمع الملالي.. فصل الإعلامي الذي أذاع نبأ وفاة الخميني بسبب إعجابه بصوت مطرب 07 حزيران 2020 04:15 م

1

تعيين القاضي رائد جوحي مديراً لمكتب رئيس الوزراء 07 حزيران 2020 04:11 م

عاجل 1

عاجل.. القانونية النيابية تستضيف رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات 07 حزيران 2020 03:38 م

61-155519-qatar-oman-uae_700x400

الخدمات النيابية: تشكيل لجنة لـ مراقبة سلطة الطيران والخطوط الجوية 07 حزيران 2020 03:36 م

556b6500-990b-4f11-8c71-480257eadaaa

الاستخبارات العسكرية تعثر على اجهزة اتصال ومواد تفجير مخبأة في منزل بالانبار 07 حزيران 2020 03:36 م

IMG-78faea84a979a27eb3e251bdb15c52fa-V

ضبط ادوية بشرية متجاوزة المدة وشتلات زينة تالفة بمنفذ ام قصر الشمالي 07 حزيران 2020 03:34 م

التعليقات