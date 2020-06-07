بتقرير مفصل : الاتحاد الاسيوي : يونس محمود ..قائد بالفطرة





وصف الاتحاد الاسيوي لكرة القدم كابتن المنتخب الوطني السابق يونس محمود بانه :"قائد بالفطرة وهداف بالموهبة ".



وذكر الاتحاد في تقرير مفصل عن محمود ان : يونس واهدافه بالقدم اليمنى او اليسرى او برأسه ، جلبت تأريخاً كروياً للعراق على الصعيد القاري".



واضاف :" ان: هذا اللاعب الفذ نفذ القول الشهير / كل الطرق تؤدي إلى روما/ لان أي طريق تسلكه الكرة القادمة من النجم العراقي الشهير يونس محمود فان مصيرها شباك الخصوم ".



وابرز الاتحاد المحطات البارزة في مسيرة يونس محمود /السفاح / مع المنتخبات الوطنية و الاندية التي مثلها واهمها

المشاركة العراقية في نهائيات كأس آسيا التي جرت في العام 2007 وظلت خالدة في ذاكرة عشاق وأنصار المنتخب العراقي حيث انتزع / أسود الرافدين/ اللقب عن جدارة واستحقاق للمرة الأولى في تأريخه وكانت بصمة يونس محمود هي الأبرز بلا منازع.





ويحتل يونس محمود المركز الثالث في قائمة الهدافين التأريخيين للمنتخب العراقي برصيد 57 هدفاً سجلها في 148 مباراة بعد كل من حسين سعيد الأول بـ78 هدفاً وأحمد راضي الذي احتل المركز الثاني ولديه 62 هدفاً.



كما تزخر خزائن نجم الكرة العراقية بالكثير من الألقاب الجماعية والفردية التي من أبرزها حصوله على لقب الدوري العراقي مرة واحدة مع الطلبة وكأس أمير قطر مرة مع الخور والدوري القطري أكثر من مرة مع الغرافة، بالإضافة لحصول على لقب هداف البطولات القطرية في أكثر من موسم.



وأعلن النجم العراقي اعتزاله اللعب نهائياً في العام 2016 .

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