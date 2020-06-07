عاجل.. قوات الشغب تطلق الرصاص الحي والقنابل الدخانية ضد المتظاهرين في النجف

قوات الشغب تطلق الرصاص الحي والقنابل الدخانية ضد المتظاهرين في النجف
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عاجل.. القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على الحشود الطلابية في كربلاء
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مظاهرات حاشدة في بغداد و50 مصابا في اشتباكات ذي قار .. وقوات الأمن تطلق الرصاص على المتظاهرين
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عاجل.. قوات الأمن تطلق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين في شارع محمد القاسم السريع في بغداد
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قوات الأمن تطلق الرصاص الحي والغاز على المتظاهرين بطريق محمد القاسم وسقوط 7 مصابين
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القوات الأمنية تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة الخلاني
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اصابة عدد من المتظاهرين بساحة الوثبة باطلاق القوات الامنية الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية