صحة اقليم كردستان : وباء كورونا خرج عن السيطرة

اعلن وزير الصحة في اقليم كردستان سامان برزنجي ان الاوضاع الصحية في اقليم كردستان خطيرة ويجب ان يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية.



وقال برزنجي في تصريحات متلفزة :" ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا في اقليم كردستان خرج عن السيطرة ، وهناك ارتفاع مخيف في عدد الاصابات، و ازدياد كبير في عدد حالات الوفاة، وهذا دليل على انتشار خطير لفايروس كورونا في اقليم كردستان".



ودعا جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية واتباع نظام الحماية الذاتية والابتعاد عن التجمعات و التعاون مع الفرق الصحية، محذرا من حدوث كارثة كما حدثت في دول مثل الصين وايران وايطاليا،خصوصا وان القدرات الصحية لحكومة اقليم كردستان محدودة.

ف.ا