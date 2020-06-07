من هم "الكهنة" الذين اوصلوا فؤاد حسين لوزارة الخارجية ؟!

وصفت النائبة عالية نصيف استيزار فؤاد حسين لحقيبة الخارجية بأنه :" تعميق للمحاصصة ووصولها الى الدرك الاسفل "، مبينة انه جاء نتيجة فرض من " كهنة المعبد "..



وقالت نصيف في تصريح صحفي :" من المؤسف جدا ان يتم ، بفرض من كهنة المعبد ، تمرير فؤاد حسين وزيرا لخارجية العراق، وهو لايملك الحد الادنى من ابجديات العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية".



واضافت :" ان عملية فرض حسين للخارجية دليل واضح بان المحاصصة قد وصلت الى الدرك الأسفل ، وان من المعيب والمخجل ان يكون التمثيل العراقي عربيا ضعيفا ،بعد ان كان يحسب له حساب كبير على مستوى القرار العربي تجاه القضايا المصيرية عربيا واقليميا ".



واشارت النائبة الى :" ان سياسة تفعيل القنصليات الكردية والتعينيات بالوزارة ستعود كما كانت عليه في مدة استيزار هوشيار زيباري ، الذي اهدر املاك وعقارات العراق الخارجية ".

ف.ا