رسمياً .. عبد الأمير رشيد يارالله رئيساً لأركان الجيش

أعلن وزير الدفاع جمعة عناد عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.



وقال عناد في بيان، إنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش".



وأضاف أنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة وسيتم من المرجح الإعلان عنه رسميا اليوم أو يوم غد".



وأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.

Copy أخبار متعلقة أنباء عن تسمية عبد الأمير يار الله رئيسا لأركان الجيش العراقي