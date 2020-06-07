بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 07 حزيران 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأحد، 07 حزيران 2020 02:23 م

رسمياً .. عبد الأمير رشيد يارالله رئيساً لأركان الجيش

عبد الأمير يارالله
أعلن وزير الدفاع جمعة عناد عن تكليف رئيس جديد لرئاسة أركان الجيش خلفاً لعثمان الغانمي الذي أصبح وزيراً للداخلية.

وقال عناد في بيان، إنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله برئاسة أركان الجيش".

وأضاف أنه "تم تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائباً لقائد العمليات المشتركة"، مؤكدا أنه "تم الاتفاق مع القائد العام للقوات المسلحة وسيتم من المرجح الإعلان عنه رسميا اليوم أو يوم غد".

وأصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي امراً بتكليف اللواء الركن قاسم المحمدي قائداً للقوات البرية.
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